TPP/TKD PPPK Harus Meningkat Setara PNS, Jangan Ada Diskriminasi

jpnn.com, JAKARTA - Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus meningkat dan merata.

Jangan ada diskriminasi dalam pemberian TPP/TKD PPPK dengan PNS.

Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengatakan kesejahteraan PPPK di setiap daerah harus ditingkatkan.

Oleh karena itu, AP3KI mendorong kesetaraan TPP/TKD dan minta pemerintah daerah menyelaraskan regulasi pemberian TPP atau TKD bagi PPPK.

"Regulasi pemberian TPP/TKD PPPK harus sejalan dan setara dengan PNS pada instansi/jenjang yang sama," kata Nur Baitih kepada JPNN, Jumat (13/11/2026).

Standarisasi hak dan perlindungan PPPK juga perlu diperhatikan pemerintah.

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AP3KI mendorong jaminan perlindungan kesehatan, ketenagakerjaan, bantuan hukum, mendapatkan tunjangan pensiun, serta peningkatan hak-hak kesejahteraan PPPK secara merata tanpa diskriminasi antarwilayah.

Terkait percepatan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, AP3KI memandang perlu ada skema transisi terukur.