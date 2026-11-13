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TPP/TKD PPPK Harus Meningkat Setara PNS, Jangan Ada Diskriminasi

TPP/TKD PPPK Harus Meningkat Setara PNS, Jangan Ada Diskriminasi
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Rakornas AP3KI yang dihadiri PPPK dan PPPK paruh waktu dari berbagai daerah dengan menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Foto dok. AP3KI for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus meningkat dan merata.

Jangan ada diskriminasi dalam pemberian TPP/TKD PPPK dengan PNS.

Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengatakan kesejahteraan PPPK di setiap daerah harus ditingkatkan. 

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Oleh karena itu, AP3KI mendorong kesetaraan TPP/TKD dan minta pemerintah daerah menyelaraskan regulasi pemberian TPP atau TKD bagi PPPK. 

"Regulasi pemberian TPP/TKD PPPK harus sejalan dan setara dengan PNS pada instansi/jenjang yang sama," kata Nur Baitih kepada JPNN, Jumat (13/11/2026).

Standarisasi hak dan perlindungan PPPK juga perlu diperhatikan pemerintah.

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AP3KI mendorong jaminan perlindungan kesehatan, ketenagakerjaan, bantuan hukum, mendapatkan tunjangan pensiun, serta peningkatan hak-hak kesejahteraan PPPK secara merata tanpa diskriminasi antarwilayah.

Terkait percepatan pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, AP3KI memandang perlu ada skema transisi terukur. 

Pemerintah daerah harus meningkatkan TPP/TKD PPPK setara PNS, jangan ada diskriminasi.

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