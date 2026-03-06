Trademark Market Bandung Dibuka, Surga Belanja Fesyen Lokal Menjelang Lebaran
jpnn.com, BANDUNG - Lebih dari 200 brand fesyen lokal ikut serta dalam bazar pakaian 'Trademark Market' yang digelar di Ballroom Trans Luxury Hotel, Kota Bandung.
Tahun ini, pelaksanaan bazar akan lebih lama dari biasanya. Event berlangsung selama dua pekan, yakni 5 - 8 Maret (minggu pertama) dan 12 - 15 Maret (minggu kedua).
CEO Trademark Market, Saira Nisar, mengatakan, Trademark Market selalu ditunggu para pencinta fesyen di Kota Bandung. Bulan Ramadan pun menjadi salah satu momentum yang dimanfaatkan untuk memuaskan naluri belanja para konsumen.
Tidak tanggung-tanggung, pihaknya tahun ini memperpanjang waktu bazar, sehingga pengunjung bisa lebih lama untuk berbelanja kebutuhan Lebaran.
"Karena sebenarnya ini sudah banyak permintaannya, untuk bikin lebih lama dong. Oke, akhirnya dua minggu ini Trademark berlangsung," kata Saira saat opening Trademark Market, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, pengunjung Trademark tidak hanya berasal dari Kota Bandung saja.
Maka dari itu, dia ingin memfasilitasi keinginan konsumen di luar Bandung yang mau berbelanja di sini.
"Orang itu biasanya punya waktu lebih banyak untuk datang dan kami juga penginnya sekarang sudah momen Lebaran, banyak banget dari luar Bandung yang balik lagi ke Bandung bersama keluarga, mau belanja, misalnya belanjain keluarganya, bisa datang ke Trademark Bandung," ujarnya.
Bazar fesyen Trademark Market hadir lagi di Bandung. Lebih dari 200 brand lokal menawarkan koleksi hijab, mens wear, hingga kids wear jelang Lebaran.
