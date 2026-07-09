menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Trading Langsung dari Browser, JustMarkets Hadirkan Inovasi Web Terminal

Trading Langsung dari Browser, JustMarkets Hadirkan Inovasi Web Terminal

Trading Langsung dari Browser, JustMarkets Hadirkan Inovasi Web Terminal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Broker global multi-aset JustMarkets terus mengembangkan ekosistem trading dengan menghadirkan Web Terminal, platform trading berbasis browser. Foto: dok JustMarkets

jpnn.com, JAKARTA - Broker global multi-aset JustMarkets terus mengembangkan ekosistem trading dengan menghadirkan Web Terminal, platform trading berbasis browser.

Juru Bicara JustMarkets Niyas Yessengarayev mengatakan kini inovasi itu sudah tersedia bagi seluruh klien di negara-negara yang didukung.

Sebelum diluncurkan secara resmi, Web Terminal telah melalui tahap pengujian dan penyempurnaan untuk memastikan performa teknis yang optimal sekaligus mengakomodasi berbagai masukan dari pengguna.

Baca Juga:

"Di JustMarkets, kami terus berinovasi untuk memberikan pengalaman trading yang lebih mudah dan efisien,” ujar Niyas.

Dia menjelaskan melalui Web Terminal, pihaknya ingin menghilangkan hambatan antara trader dan pasar. 

“Kini, klien dapat mengakses seluruh fitur trading profesional langsung dari browser tanpa perlu mengunduh aplikasi," kata dia.

Baca Juga:

Dirancang Khusus untuk Pengguna MT5

Niyas Yessengarayev menyebutkan web terminal tersedia bagi pengguna akun MT5 dan memungkinkan trader mengakses platform trading profesional langsung melalui browser. 

Broker global multi-aset JustMarkets terus mengembangkan ekosistem trading dengan menghadirkan Web Terminal, platform trading berbasis browser.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI