Trading Saham Amerika: 5 Platform untuk Akses dari Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Trading saham Amerika semakin diminati investor Indonesia karena pasar saham Amerika Serikat memiliki kapitalisasi besar. Untuk itu, investor Indonesia harus menggunakan aplikasi trading saham yang menawarkan saham luar negeri.

Salah satu platform yang kini menyediakan akses ke saham Amerika melalui mekanisme tokenisasi adalah Pintu. Melalui fitur Tokenized Stocks, pengguna dapat memperoleh eksposur terhadap pergerakan harga sejumlah saham dan ETF Amerika dalam bentuk aset tertokenisasi.

Fitur menyediakan saham Amerika seperti saham Nvidia, Apple, Google, Meta, Microstrategy, Tesla, dll. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan fleksibilitas karena transaksi dapat dilakukan 24/7 dan tersedia dengan nominal yang relatif terjangkau.

Baca Juga: Mintarsih Mengaku Tetap Perjuangkan Hak Kepemilikan Sahamnya di Blue Bird

Namun jika kamu ingin melakukan investasi pada aset yang stabil maka beli USDT murah bisa menjadi pilihan yang tepat. Karena selain membutuhkan aset dengan nilai yang stabil USDT juga bisa digunakan untuk berbagai transaksi.

Setelah memiliki USDT, investor dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan transaksi pada platform yang mendukung aset tersebut

Dengan demikian, opsi beli USDT bisa menjadi salah satu langkah untuk kamu mempersiapkan dana sebelum mengeksplorasi berbagai instrumen investasi crypto, termasuk tokenized stocks.

Baca Juga: Ekonom Optimistis Rencana Danantara Kelola Saham BEI Pacu IPO BUMN

Berikut lima platform yang dapat dipertimbangkan untuk trading saham Amerika dari Indonesia, diantaranya adalah:

1. Pintu