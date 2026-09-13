Tradisi Ketemu Teknologi, Ciamsi Digital Pantjoran PIK Bisa Kirim Nasihat ke WhatsApp

jpnn.com - JAKARTA - Tradisi dan teknologi ternyata bisa bertemu sehingga menghadirkan pengalaman baru.

Itulah yang terlihat pada Ciamsi Digital di Cetiya Tian Shi Hua Guan Di Jing Se, Pantjoran Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Ciamsi merupakan tradisi meminta petunjuk, wejangan, peruntungan, atau ramalan nasib dari dewa.

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Kini, pengunjung Cetiya Tian Shi Hua yang mencoba ritual itu tidak hanya mendapatkan pengalaman menjalani ciamsi, tetapi juga menerima hasil nasihatnya langsung melalui WhatsApp.

Namun, cara kerjanya tetap dimulai dari proses tradisional.

Pengunjung melakukan ciamsi terlebih dahulu sampai mendapatkan nomor.

Selanjutnya, nomor yang diperoleh digunakan untuk mengetahui nasihat yang sesuai.

Bedanya, hasilnya tidak diserahkan dalam bentuk lembaran fisik, tetapi dikirim langsung ke nomor WhatsApp.