Traffic Light di Simpang Tuanku Tambusai–Paus Pekanbaru Efektif Urai Kemacetan

jpnn.com, PEKANBARU - Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurai kemacetan mulai menunjukkan hasil positif.

Persimpangan baru di pertemuan Jalan Tuanku Tambusai dan Jalan Paus kini resmi beroperasi dengan dukungan lampu lalu lintas (traffic light) permanen, sekaligus menjawab keluhan masyarakat yang selama ini terjebak antrean panjang di kawasan tersebut.

Persimpangan ini dirancang untuk mengurai kepadatan di salah satu kawasan komersial tersibuk di Kota Bertuah.

Sebelumnya, pengendara dari Jalan Paus kerap dipaksa memutar cukup jauh atau melakukan manuver berisiko demi memasuki arus utama Jalan Tuanku Tambusai.

Kondisi itu tak jarang memicu kemacetan parah, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Kini, dengan sistem traffic light yang telah diaktifkan, arus kendaraan dari berbagai arah dapat bergerak lebih tertib dan terkendali.

Distribusi kendaraan menjadi lebih seimbang, sehingga konflik arus lalu lintas dapat ditekan secara signifikan.

Untuk memastikan sistem berjalan optimal, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru turun langsung melakukan pemantauan lapangan pada Senin (12/1/2026).