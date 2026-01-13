Traffic Light di Simpang Tuanku Tambusai–Paus Pekanbaru Efektif Urai Kemacetan
jpnn.com, PEKANBARU - Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurai kemacetan mulai menunjukkan hasil positif.
Persimpangan baru di pertemuan Jalan Tuanku Tambusai dan Jalan Paus kini resmi beroperasi dengan dukungan lampu lalu lintas (traffic light) permanen, sekaligus menjawab keluhan masyarakat yang selama ini terjebak antrean panjang di kawasan tersebut.
Persimpangan ini dirancang untuk mengurai kepadatan di salah satu kawasan komersial tersibuk di Kota Bertuah.
Sebelumnya, pengendara dari Jalan Paus kerap dipaksa memutar cukup jauh atau melakukan manuver berisiko demi memasuki arus utama Jalan Tuanku Tambusai.
Kondisi itu tak jarang memicu kemacetan parah, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Kini, dengan sistem traffic light yang telah diaktifkan, arus kendaraan dari berbagai arah dapat bergerak lebih tertib dan terkendali.
Distribusi kendaraan menjadi lebih seimbang, sehingga konflik arus lalu lintas dapat ditekan secara signifikan.
Untuk memastikan sistem berjalan optimal, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru turun langsung melakukan pemantauan lapangan pada Senin (12/1/2026).
Upaya Pemkot Pekanbaru dalam mengurai kemacetan, terutama di Simpang Tuanku Tambusai–Paus mulai menunjukkan hasil positif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- APJETEL Riau: Kabel Optik Semrawut di Pekanbaru Rusak Estetika & Bahayakan Masyarakat
- Bea Cukai Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pekanbaru, 3 Orang Diamankan
- Gudang Rokok Ilegal di Pekanbaru Digerebek Bea Cukai, Ribuan Barang Bukti Ditemukan
- Satgas Penertiban Dibentuk, Kabel Optik Semrawut di Pekanbaru Segera Dipotong
- Kabel Optik Semrawut Kerap Makan Korban, Wako Agung: Ini Tidak Bisa Lagi Ditoleransi!
- Sinergi DPRD–Pemkot Terjaga, Pengesahan APBD Pekanbaru 2026 Ditargetkan Tepat Waktu