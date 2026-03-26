Trafik Data Melejit Saat Lebaran 2026, Indosat Buktikan Kualitas Jaringan

jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mencatat lonjakan trafik data sebesar 20% selama momen libur Lebaran 2026.

Angka lebih tinggi dibandingkan periode mudik Lebaran tahun lalu (year-on-year).

Selain itu, Lonjakan itu sejalan dengan proyeksi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memperkirakan kenaikan trafik telekomunikasi nasional hingga 40% selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026.

Director and Chief Technology Officer Indosat Desmond Cheung mengatakan periode mudik dan arus balik Lebaran merupakan ujian sesungguhnya bagi ketangguhan jaringan.

"Pencapaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan kami dalam memperkuat kualitas dan keandalan jaringan di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari transformasi kami menjadi AI-TechCo,” ujar Desmond Cheung dalam siaran persnya, Kamis (26/3).

Dia menambahkan lonjakan trafik terjadi dari Jakarta menuju Jawa Barat (lebih dari 22%) dan Jawa Tengah (lebih dari 37%).

Baca Juga: Indosat Ooredoo Hutchison Buka Pendaftaran Magang INSPIRE 2026

Ini mencerminkan tingginya kebutuhan konektivitas jutaan pelanggan Indosat yang bergerak selama Lebaran 2026.

Adanya peningkatan kualitas layanan yang ditunjukkan melalui penurunan downtime sebesar 20% pada periode Lebaran 2026.