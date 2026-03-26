Trafik Data Melejit Saat Lebaran 2026, Indosat Buktikan Kualitas Jaringan
jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mencatat lonjakan trafik data sebesar 20% selama momen libur Lebaran 2026.
Angka lebih tinggi dibandingkan periode mudik Lebaran tahun lalu (year-on-year).
Selain itu, Lonjakan itu sejalan dengan proyeksi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang memperkirakan kenaikan trafik telekomunikasi nasional hingga 40% selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026.
Director and Chief Technology Officer Indosat Desmond Cheung mengatakan periode mudik dan arus balik Lebaran merupakan ujian sesungguhnya bagi ketangguhan jaringan.
"Pencapaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan kami dalam memperkuat kualitas dan keandalan jaringan di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari transformasi kami menjadi AI-TechCo,” ujar Desmond Cheung dalam siaran persnya, Kamis (26/3).
Dia menambahkan lonjakan trafik terjadi dari Jakarta menuju Jawa Barat (lebih dari 22%) dan Jawa Tengah (lebih dari 37%).
Ini mencerminkan tingginya kebutuhan konektivitas jutaan pelanggan Indosat yang bergerak selama Lebaran 2026.
Adanya peningkatan kualitas layanan yang ditunjukkan melalui penurunan downtime sebesar 20% pada periode Lebaran 2026.
Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mencatat lonjakan trafik data selama momen libur Lebaran 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Demi Kelancaran Arus Balik, Pemudik Diminta Manfaatkan Diskon Tarif Tol 30% pada 26-27 Maret
- Penumpang di Bandara Angkasa Pura Indonesia Naik, Okupansi Pesawat Tembus 87,9 Persen
- Pemerintah Minta Masyarakat Maksimalkan WFA dan Utamakan Keselamatan
- Arus Balik Lebaran Memuncak, Ribuan Kendaraan dari Sumbar Masuk Riau
- ASN Temanggung Viral Pakai Mobil Dinas saat Lebaran, Bupatinya Langsung Minta Maaf
- Jasa Marga Dukung Pemberlakuan Sistem Buka Tutup Rest Area pada Puncak Arus Balik