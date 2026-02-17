Trafik Terkini Tol Trans Sumatera: Terjadi Lonjakan Kendaraan di Long Weekend Imlek
jpnn.com, PALEMBANG - PT Hutama Karya (Persero) terus memantau perkembangan trafik kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada periode 16 Februari 2026.
Pergerakan kendaraan terpantau meningkat pada sejumlah ruas utama, khususnya pada koridor penghubung antarkota dan akses menuju kawasan perkotaan.
Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 137.096 kendaraan atau meningkat 45,55 persen dibandingkan trafik normal.
"Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan," ungkap EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Mardiansyah, Selasa (16/2).
Seiring dengan meningkatnya mobilitas pada periode long weekend, Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
"Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk," pesan Mardiansyah.
Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di JTTS melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait sebagai wujud #MelayaniSepenuhHati.
Masyarakat dapat memantau informasi terkini seputar kondisi trafik, layanan jalan tol, serta imbauan perjalanan melalui akun resmi Jalan Tol Hutama Karya di media sosial @hutamakaryatollroad.
Trafik di Tol Trans Sumatera mengalami lonjakan di long weekend Imlek dari hari biasa
