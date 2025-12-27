Trafik Terkini Tol Trans Sumatera, Terjadi Peningkatan hingga 35 Persen

jpnn.com, PALEMBANG - PT. Hutama Karya (Persero) terus memantau perkembangan trafik kendaraan di Tol Trans Sumatera (JTTS), seiring dengan mulainya fase arus balik Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Hingga periode 26 Desember 2025, pergerakan kendaraan masih terpantau cukup tinggi pada sejumlah ruas utama, meskipun secara umum terjadi penyesuaian volume lalu lintas dibandingkan puncak arus mudik.

Secara kumulatif, total trafik harian pada ruas tol yang telah beroperasi tercatat mencapai 128.065 kendaraan, atau meningkat 35,95 persen dibandingkan trafik normal.

Baca Juga: Hutama Karya Catat Trafik Kendaraan di Tol Trans Sumatra Meningkat 41 Persen

"Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Hutama Karya untuk memastikan layanan jalan tol tetap aman, lancar, dan nyaman, khususnya pada masa peralihan arus mudik menuju arus balik," ujar EVP Sekretaris Perusahaan PT. Hutama Karya Mardiansyah, Sabtu (27/12).

Hutama Karya berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran dan keselamatan trafik di Tol Trans Sumatera selama periode libur Nataru.

Melalui kesiapan petugas, sarana pendukung, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, Hutama Karya berupaya memberikan pelayanan terbaik.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan tol untuk selalu memeriksa kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan dan memastikan kondisi pengemudi tetap prima," ungkap Mardiansyah.

Apabila merasa lelah atau mengantuk, pengguna jalan diharapkan menepi dan beristirahat di rest area terdekat.