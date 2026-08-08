Tragedi di Sungai Baung, 1 Korban Ditemukan Meninggal, 1 Lagi Masih Hilang

jpnn.com - PALEMBANG - Sebanyak dua orang dilaporkan tenggelam di Sungai Baung, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Jumat (7/8). Kedua korban diketahui bernama Sukadi (60) sopir truk, dan Danang (17) yang merupakan kernet.

Tim SAR Gabungan sudah menemukan satu korban, Sukadi, dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu (8/8), sekitar pukul 08.00 WIB, sedangkan Danang masih dalam pencarian.

"Korban (Sukadi) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi mengapung di tengah sungai, sekitar 2 kilometer dari lokasi awal korban diduga tenggelam," ungkap Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Sabtu (8/8).

Korban Sukadi kemudian dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan dai ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk proses lebih lanjut.“Kami akan terus berupaya secara maksimal untuk menemukan satu korban yang masih dalam pencarian,” ungkapnya.

Raymond menjelaskan bahwa peristiwa tenggelamnya kedua korban itu terjadi pada Jumat (7/8), sekitar pukul 10.00 WIB. "Saat itu, Tug Boat (TB) Zavina 01 yang menarik tongkang bermuatan beberapa mobil dari PT OKI Pulp & Paper, Ogan Komering Ilir menuju Palembang melintas di wilayah area Labuh Bukit Batu," katanya.

Saat dalam perjalanan, Danang ingin mengambil air di Sungai Baung menggunakan ember, melewati celah-celah kendaraan yang tersusun di atas tongkang. Namun, Danang diduga terpeleset hingga terjatuh ke sungai dan terbawa arus.

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Melihat kejadian tersebut, Sukadi yang berada di lokasi berusaha memberikan pertolongan kepada Danang. Namun, saat melakukan pertolongan, Sukadi turut terseret arus Sungai Baung dan tenggelam.

Tim SAR Gabungan melakukan pencarian dengan metode penyisiran di atas permukaan air secara visual dengan luas area pencarian sekitar 7 NM². Tim bahkan memperluas penyisiran di sepanjang aliran Sungai Baung dan lokasi yang dianggap berpotensi.