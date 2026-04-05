Tragedi Pantai Cemara, 3 Pelajar Asal Pasirkuda Terbawa Gelombang, 1 Orang Meninggal

jpnn.com, CIANJUR - Nasib nahas menimpa tiga orang pelajar asal Kecamatan Pasirkuda yang terseret gelombang saat berenang di Pantai Cemara, Kecamatan Cidaun, Cianjur, Minggu (5/4).

Satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara dua lainnya berhasil diselamatkan.

Camat Cidaun Gagan Rusganda saat dihubungi Minggu, mengatakan sebelumnya para korban MMH (16), AMF (16), dan MF (18) warga Kecamatan Pasirkuda menginap di lokasi dengan mendirikan tenda pada Sabtu, (3/4) dan Minggu pagi berenang tanpa alat keselamatan di pantai.

Ketiganya terbawa gelombang hingga tenggelam sehingga pengelola tempat wisata dan warga yang melihat kejadian berusaha melakukan pencarian sambil menunggu petugas gabungan dari Satpolairud Polres Cianjur.

"Aparat Kecamatan Cidaun dan pengelola tempat wisata Ciwidig-Cemara berkoordinasi dengan Satpolairud Polres Cianjur, dan relawan BPBD Cianjur, melakukan pencarian setelah mendapat laporan tiga orang pelajar tenggelam," katanya.

Selang beberapa puluh menit petugas gabungan berhasil menemukan tubuh korban AMF dan MF dalam kondisi tidak sadarkan diri langsung dibawa ke Puskesmas Cidaun guna mendapatkan pertolongan medis.

Sedangkan MMH ditemukan sudah tidak bernyawa berjarak beberapa puluh meter dari lokasi dua temannya ditemukan, jasad MMH sempat dibawa ke puskesmas guna visum, hingga akhirnya dibawa pihak keluarga guna dimakamkan di kampung tempat tinggal-nya.

"Dua orang korban selamat AMF dan MF hingga Minggu petang masih menjalani perawatan di puskesmas dengan kondisi sudah sadarkan diri dan mulai membaik, kami pastikan keduanya mendapat pelayanan secara maksimal," katanya.