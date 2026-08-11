Tragedi Selasa Pagi, Plt Kepala KUA Pulau Beringin OKU Selatan Jadi Korban Pembunuhan

jpnn.com, MUARADUA - Seorang Plt Kepala KUA di OKU Selatan tewas mengenaskan akibat luka tusuk di dada saat hendak pergi bekerja pada Selasa (11/8/2026) pagi.

Pihak kepolisian saat ini telah menerjunkan tim khusus untuk mengejar pelaku penusukan tersebut.

Kapolres OKU Selatan AKBP I Made Redi Hartana melalui Kasat Reskrim, AKP Aston L Sinaga dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA dari Palembang, Selasa mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di Jalan Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin pada Selasa (11/8) sekitar pukul 09.10 WIB.

"Telah terjadi tindak pidana pembunuhan di wilayah Kecamatan Pulau Beringin. Korban meninggal dunia setelah mengalami luka tusuk pada bagian dada," ujar Kasat.

Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, kejadian tersebut bermula saat korban hendak menjalankan aktivitas rutin di Kantor KUA Pulau Beringin.

Sebelum masuk kantor, korban memarkirkan mobilnya di depan rumah pelaku yang diketahui berinisial RE.

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Tak lama berselang, pelaku mendatangi korban dan meminta agar mobil tersebut dipindahkan hingga terjadi cekcok mulut.

Korban kemudian memindahkan kendaraannya ke lokasi lain yang tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian kembali lagi ke kantor KUA untuk melanjutkan aktivitasnya.