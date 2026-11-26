jpnn.com - Polisi tengah memburu penanggung jawab tragedi tambang emas ilegal yang menyebabkan puluhan penambang terjebak di dua lubang galian emas di kawasan Gunung Butak Bogor.

Kapolda Jabar Irjen Hengki mengatakan saat ini jajarannya telah menerima laporan polisi, guna penyelidikan lebih lanjut.

"Kami lakukan penyelidikan," kata Hengki dalam keterangannya, Kamis (26/11/2026).

Jenderal bintang dua itu menuturkan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan terhadap para saksi, termasuk pengelola lubang tambang maupun pihak-pihak terkait lainnya.

"Hal itu dilakukan guna mengungkap aktor intelektual, pemodal, serta penanggung jawab aktivitas penambang ilegal di lokasi kejadian," ujarnya.

Hengkin pun telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan olah TLP dan mengamankan barang bukti yang ada di lokasi kejadian.

"Kami akan menegakkan ketentuan hukum secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) serta peraturan perundang- undangan terkait lainnya," ucapnya.

Ia menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin, karena selain melanggar ketentuan hukum, juga sangat membahayakan keselamatan jiwa dan berpotensi memicu bencana.(mcr27/jpnn.com)