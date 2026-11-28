jpnn.com - Polda Jawa Barat menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus tambang emas Pongkor yang menimbun puluhan penambang ilegal di wilayah IUP PT Antam Tbk UBPE.

Dua orang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang terjadi pada Selasa (24/11/2026) .

Kedua tersangka yang diamankan yakni UL (38 tahun), warga Desa Pangkal Jaya, yang berperan sebagai pemilik lubang penambangan emas ilegal di kawasan Gunung Butak.

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Tersangka kedua adalah ID (31), warga Desa Sadeng Kalet, yang bertindak sebagai Komandan Lobang (Danlob) dengan tugas mengatur pembagian shift pekerja, mengawasi operasional di Gunung Butak Lobang Cai, serta melaporkan perolehan hasil tambang.

Dalam penanganan perkara ini, tim penyidik gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jabar dan Satreskrim Polres Bogor telah memeriksa 12 orang saksi serta 1 orang ahli guna memperkuat konstruksi hukum.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan menegaskan komitmen jajarannya untuk menindak tegas para pelaku tambang ilegal yang telah mengabaikan keselamatan jiwa dan merusak lingkungan.

"Kami tidak akan menoleransi praktik penambangan tanpa izin, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Penyidik Polda Jabar bersama Krimsus dan Polres Bogor telah menerapkan konstruksi hukum berlapis agar para pelaku mendapat hukuman maksimal," kata Hendra dalam keterangannya, Sabtu (28/11).

Polisi juga masih mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk pemilik lubang berinisial IG yang masuk dalam pusaran operasional tambang ilegal sedalam 100 hingga 250 meter tersebut.