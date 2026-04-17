Tragedi untuk Liga Italia, Tak Ada Wakil di Semifinal Kompetisi Eropa Musim Ini
jpnn.com - Musim kompetisi Eropa 2025/26 menjadi tamparan keras bagi sepak bola Italia.
Tak satu pun wakil dari Negeri Pizza mampu menembus babak semifinal di seluruh ajang antarklub Benua Biru.
Harapan terakhir publik Italia sempat bertumpu pada Bologna dan Fiorentina, yang bermain di Europa League dan Conference League.
Namun, keduanya gagal menjawab ekspektasi dan harus tersingkir di babak perempat final.
Bologna lebih dahulu angkat koper setelah tak berdaya menghadapi Aston Villa di ajang Liga Europa.
Kekalahan 1-3 pada leg pertama membuat langkah mereka makin berat.
Saat memainkan laga tandang di markas Aston Vila, Bologna tak mampu memberikan perlawanan berarti, dan kembali menelan kekalahan 0-4, sehingga harus tersingkir dengan agregat 1-7.
Fiorentina pun mengalami nasib yang tak jauh berbeda di ajang Conference League. Kekalahan 0-3 saat bermain di markas Crystal Palace menjadi beban berat.
Musim kompetisi Eropa 2025/26 menjadi tamparan keras bagi sepak bola Italia. Apakah ini tanda krisis besar Serie A?
- PIK2 Operasikan Smart Road Sweeper dari Italia, Satu Unit Setara 100 Pekerja
- Tembus Panggung Dunia, IDD PIK2 Bawa Desain Indonesia ke Salone del Mobile Milano 2026
- Gagal Bawa Italia ke Piala Dunia 2026, Gennaro Gattuso Mengundurkan Diri
- Pernyataan Emosional Gattuso Setelah Mundur dari Kursi Pelatih Timnas Italia
- Italia Gagal Melaju ke Piala Dunia, Presiden FIGC Mundur
- Bukan Cuma Italia, Ini Negara-Negara Besar yang Gagal ke Piala Dunia 2026