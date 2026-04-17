Tragedi untuk Liga Italia, Tak Ada Wakil di Semifinal Kompetisi Eropa Musim Ini

jpnn.com - Musim kompetisi Eropa 2025/26 menjadi tamparan keras bagi sepak bola Italia.

Tak satu pun wakil dari Negeri Pizza mampu menembus babak semifinal di seluruh ajang antarklub Benua Biru.

Harapan terakhir publik Italia sempat bertumpu pada Bologna dan Fiorentina, yang bermain di Europa League dan Conference League.

Baca Juga: Emil Audero Masuk Radar Juventus

Namun, keduanya gagal menjawab ekspektasi dan harus tersingkir di babak perempat final.

Bologna lebih dahulu angkat koper setelah tak berdaya menghadapi Aston Villa di ajang Liga Europa.

Kekalahan 1-3 pada leg pertama membuat langkah mereka makin berat.

Saat memainkan laga tandang di markas Aston Vila, Bologna tak mampu memberikan perlawanan berarti, dan kembali menelan kekalahan 0-4, sehingga harus tersingkir dengan agregat 1-7.

Fiorentina pun mengalami nasib yang tak jauh berbeda di ajang Conference League. Kekalahan 0-3 saat bermain di markas Crystal Palace menjadi beban berat.