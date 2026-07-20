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Tragis Banget, Pria di Bandung Tewas Ditusuk Saat Tagih Utang Rp 200 Ribu

Tragis Banget, Pria di Bandung Tewas Ditusuk Saat Tagih Utang Rp 200 Ribu
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Seorang pria di Bandung tewas ditusuk saat menagih utang Rp 200 ribu ke rekannya pada Minggu (19/7) malam. Ilustrasi garis polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pria berinisial LA (38) tewas ditusuk oleh pelaku AN (31) yang terjadi di Jalan Cibangkong Lor, Kota Bandung pada Minggu (19/7) malam.

Penusukan itu dipicu penagihan utang yang dilakukan korban terhadap pelaku.

Kapolsek Batununggul Iptu Ahmad Rifai yang dihubungi pada Senin (20/7) membenarkan kejadian tersebut.

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"Betul bahwa sekitar jam 23.00 WIB telah terjadi tindak pidana pembunuhan," kata Iptu Ahmad saat dikonfirmasi, Senin (20/7).

Ahmad menjelaskan, kejadian tersebut berawal dari korban bersama temannya yang mendatangi pelaku untuk menagih utang sebesar Rp 200 ribu.

Adapun kedua orang itu sebelumnya sudah saling mengenal.

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"Korban saat itu datang ke kediaman pelaku untuk menagih utang dan saat itu, menurut keterangan saksi, korban meminta uang sebesar Rp 200 ribu," beber Ahmad.

Saat ditagih, pelaku mengaku tidak memiliki uang sebanyak itu.

Seorang pria di Bandung tewas ditusuk saat menagih utang Rp 200 ribu ke rekannya pada Minggu (19/7) malam

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