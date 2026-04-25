Tragis, IRT di Prabumulih Tewas Tertabrak Kereta Api Babaranjang, Begini Kejadiannya

jpnn.com, PRABUMULIH - Peristiwa tragis menimpa seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial R (68).

Dia ditemukan meninggal dunia setelah tertabrak kereta api Babaranjang di perlintasan KM 322+928, Kecamatan Karang Raja Kota Prabumulih.

Peristiwa memilukan ini terjadi pada Sabtu (25/4) sekitar pukul 04.45 WIB.

Warga pun melapor kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.

Mendapat laporan tersebut, Polres Prabumulih melalui petugas piket SPKT bersama fungsi Reskrim dan Unit Identifikasi langsung bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP.

Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan melibatkan kereta api Babaranjang nomor 3112 yang dikemudikan masinis OW (42) bersama asisten masinis AR (38) melintas dengan rute Muara Enim menuju Palembang.

Petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) sebelumnya sempat melihat korban berada di sekitar jalur rel sebelum insiden terjadi.

Saat kereta melintas di perlintasan pasar, korban diduga berada di tengah lintasan sehingga tertabrak dan terseret sejauh kurang lebih 10 meter.