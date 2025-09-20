Tragis, Operator Pompong di Bengkalis Tewas Dibacok Rekan Kerja, Begini Motifnya
jpnn.com - BENGKALIS - Seorang operator pompong besi PT Kenzo Sukses Mandiri bernama Nordi (45), ditemukan tewas di Kanal Petak 17 PT Bukit Batu Hutani Alam (BBHA), Desa Api-Api, Kecamatan Bandar Laksamana pada Senin (15/9) malam.
Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan mengatakan kejadian diketahui setelah keluarga korban menerima kabar dari pihak perusahaan bahwa Nordi mengalami kecelakaan kerja.
Jenazah korban sempat dibawa ke Puskesmas Bukit Batu sebelum kemudian diserahkan ke pihak keluarga.
“Namun, hasil rekam medis menunjukkan adanya luka akibat benda tajam di lengan kiri korban,” kata Budi kepada JPNN.com Jumat (19/9).
Temuan tersebut memicu penyelidikan lebih lanjut oleh Unit Reskrim Polsek Bukit Batu. Dari hasil olah TKP dan interogasi, terungkap bahwa korban ternyata terlibat cekcok dengan rekannya Fauzi Alfuqori (18), seorang helper alat berat di PT KSM.
Berdasarkan hasil interogasi, saat perjalanan menggunakan pompong besi, Fauzi mengaku tidak terima diperlakukan kasar dan direndahkan oleh korban atau dibully.
“Pertengkaran pun berujung fatal. Pelaku membacok korban menggunakan sebilah parang hingga mengenai lengan kiri korban. Korban terjatuh ke lantai pompong, lalu didorong ke kanal hingga meninggal dunia,” tutur Budi.
Seusai kejadian, pelaku berusaha menghilangkan jejak dengan membersihkan darah menggunakan ember dan sikat lantai.
Operator pompong besi PT Kenzo Sukses Mandiri ditemukan tewas di Kanal Petak 17 PT Bukit Batu Hutani Alam.
