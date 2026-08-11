Tragis! Pencuri Motor Tewas Setelah Menabrak Tiang Listrik di Palembang, Begini Kejadiannya

jpnn.com - Aksi pencurian sepeda motor di Jalan Demang Raya, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang berakhir tragis.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tewas setelah sepeda motor yang dibawanya kabur menabrak dinding dan tiang listrik.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (11/8/2026) sekitar pukul 07.15 WIB, tepatnya di Jalan Demang Raya, kawasan belakang rumah dinas Wakil Gubernur Sumsel.

Kejadian bermula ketika korban, Dendi Septiawan (28) seorang pengemudi ojek online berhenti di sebuah warung untuk membeli rokok. Saat itu, sepeda motor Yamaha Mio J miliknya diparkir dengan kunci kontak masih terpasang.

Situasi tersebut kemudian dimanfaatkan pelaku. Seorang pria yang datang seorang diri langsung mengambil sepeda motor korban dan melarikan diri.

Menyadari motornya dicuri, korban langsung berteriak meminta pertolongan sambil mengejar pelaku. Saat melaju menggunakan motor curian, pelaku tiba-tiba berpapasan dengan kendaraan lain.

Diduga panik, pelaku membanting setang ke arah kiri hingga menabrak dinding. Motor kemudian menghantam tiang listrik.

Benturan keras tersebut membuat pelaku terlempar ke tengah jalan dan mengalami luka parah hingga mengeluarkan darah.