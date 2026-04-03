Tragis, Pengemudi Mobil Carry Tewas Tertimpa Pohon Tumbang di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Peristiwa pohon tumbang yang terjadi di Jalan Bojong Raya Caringin, Kota Bandung, pada Jumat siang, menewaskan seorang pengemudi mobil Suzuki Carry.

Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung Agung Rahmat Riyadi mengatakan korban merupakan seorang laki-laki yang meninggal di lokasi kejadian.

“Untuk korban ada di wilayah Caringin. Kejadian tersebut menimpa sebuah mobil, dan penanganannya dilakukan oleh BPBD Kota Bandung bersama petugas gabungan lainnya,” kata Agung kepada ANTARA di Bandung.

Agung menyebut telah dievakuasi oleh tim gabungan dan dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk penanganan lebih lanjut.

Ia menjelaskan, kejadian pohon tumbang terjadi sejak hujan deras sekitar pukul 14.00 WIB dan tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung.

Hingga saat ini, tercatat sekitar 33 titik pohon tumbang, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring pendataan di lapangan.

Selain menyebabkan korban jiwa, sejumlah pohon tumbang juga sempat mengganggu arus lalu lintas, salah satunya di kawasan Pasteur yang sempat tersendat hingga Simpang Cihampelas.

Lebih lanjut, Agung mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat terjadi hujan deras disertai angin kencang saat peralihan cuaca.