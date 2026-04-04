Tragis! Penumpang Anak Tewas, Hyundai Palisade Disetop, Bagaimana di Indonesia?

jpnn.com - Insiden tragis yang menewaskan penumpang anak kecil di Amerika Serikat, memaksa Hyundai Motor Company mengambil langkah recall.

Sebanyak ribuan SUV premium andalan Hyundai Motor yaitu Hyundai Palisade harus ditarik dari peredaran.

Langkah recall itu dilakukan setelah ditemukan masalah keselamatan serius pada fitur kursi elektrik Palisade.

Di mana, seorang anak dilaporkan meninggal dunia setelah terjepit kursi saat fitur pelipatan otomatis aktif.

Peristiwa itu membuka celah serius pada sistem, yang ternyata belum mampu mendeteksi keberadaan penumpang atau objek secara akurat saat kursi dilipat.

Lebih dari 68.500 unit Palisade tahun produksi terbaru ditarik dari peredaran di Amerika Utara.

Hyundai juga menghentikan sementara penjualan varian tertentu sebagai langkah antisipasi, sembari melakukan investigasi menyeluruh.

Masalah utama terletak pada mekanisme kursi baris kedua yang tetap bergerak meski terdapat hambatan.