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Trailer Film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah Dirilis, Hadirkan Teror Baru

Trailer Film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah Dirilis, Hadirkan Teror Baru
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Konferensi pers film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (7/8). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Trailer film horor eksorsisme berjudul Kuasa Gelap: Perjanjian Darah akhirnya resmi dirilis oleh Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment.

Trailer tersebut untuk pertama kalinya menampilkan sosok entitas kuno bernama Rephaim.

Berperan sebagai Romo Rendra dan Romo Thomas, Lukman Sardi dan Jerome Kurnia kembali menjalankan ritual eksorsisme.

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Namun, kali ini keduanya menghadapi Rephaim, kekuatan yang jauh melampaui apa yang pernah mereka hadapi sebelumnya.

Berbeda dengan cerita sebelumnya, teror kali ini berpusat pada Daniel yang diperankan Venly Arauna.

Tubuhnya dirasuki iblis purba yang sangat berbahaya, ancaman yang tak berhenti pada satu keluarga, tetapi meluas hingga mengancam seluruh wilayah.

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Rephaim diceritakan sebagai entitas kuno yang bersekutu dengan Fallen Angels untuk mencari manusia sebagai pengikutnya, menawarkan banyak hal dengan satu imbalan, yaitu nyawa.

Karakter entitas kuno Rephaim itu didesain Robert Ronny dengan inspirasi dari sineas Monty Tiwa.

Trailer film horor eksorsisme berjudul Kuasa Gelap: Perjanjian Darah akhirnya resmi dirilis oleh Paragon Pictures dan Ideosource Entertainment.

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