Trailer & Poster Danur: The Last Chapter Dirilis, Awi Suryadi Ungkap soal Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Rumah produksi MD Pictures resmi merilis trailer dan poster kedua film Danur: The Last Chapter.
Film itu menjadi penutup perjalanan panjang semesta Danue yang telah berjalan hampir satu dekade sejak film pertamanya tayang.
Sutradara Awi Suryadi mengatakan ada makna tersendiri ketika film terakhir itu justru kembali ke Bandung, kota yang menjadi latar penting dalam kisah Danur.
"Danur: The Last Chapter ini sebagai penutup akhirnya syutingnya pun ada di Bandung. Waktu syuting film Danur satu, dua, dan tiga justru tidak ada di Bandung, selalu di Bogor atau Jakarta," kata Awi saat ditemui di Bandung, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, kehadiran acara perilisan trailer dan poster di Bandung terasa seperti menutup perjalanan panjang film ini di tempat asal kisahnya.
Penulis sekaligus produser kreatif film itu, Lele mengatakan film keempat tersebut memiliki nuansa yang berbeda karena menjadi akhir dari perjalanan kisah Risa dan sahabat-sahabat hantunya.
"Yang berbeda pasti karena ini Lebaran bersama Danur. Setelah hampir 10 tahun bersama dengan empat film Danur, akhirnya Lebaran ini penonton akan merasakan Danur terakhir," kata Lele.
Dia berharap film itu menjadi penutup yang manis bagi para penggemar yang telah mengikuti perjalanan cerita tersebut sejak awal.
