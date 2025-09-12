Traknus Tampilkan Solusi Konstruksi dan Pertambangan di IEE Series 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Traktor Nusantara (Traknus) mendukung kemajuan industri konstruksi, pertambangan, dan energi dengan berpartisipasi pada Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran ini berlangsung dalam dua periode, 10–13 September dan 17–20 September 2025.

Mengusung tema Traknus Force: Force to The Future, perusahaan menampilkan beragam produk dan layanan untuk menjawab kebutuhan pelanggan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai mitra andal penyedia solusi alat berat.

Sejumlah unit unggulan ditampilkan, di antaranya mini excavator Kubota U30-6S dan U50-5S, aerial work platform JLG E450AJ dan ES4046, serta produk sektor pertambangan seperti Traknus Genset PL1500P dan Compressor Air C60-12.

Traktor Massey Ferguson 2615 dengan attachment grabber juga diperkenalkan untuk mendukung produktivitas di sektor agro.

Traknus turut menghadirkan lini produk Toyota Material Handling, termasuk forklift 8FD70N, 8FBN25 dengan Traknus Lithium Battery, serta towing 52-3TD45. Di sektor kebersihan industri, perusahaan menampilkan inovasi Fiorentini S34, Gausium Omni, dan Beetle.

Selain unit alat berat, Traknus memamerkan berbagai suku cadang dan solusi energi seperti Engine Perkins, Battery Energy Storage, serta Traknus Lithium Battery untuk mendukung kinerja electric forklift. Produk pendukung lain berupa ban, oli, dan coolant juga dipamerkan.

Komitmen perusahaan tidak berhenti pada penyediaan produk. Melalui layanan purna jual, servis unggulan, dan dukungan anak perusahaan PT Swadaya Harapan Nusantara (SHN), Traknus menyediakan layanan rental alat berat terintegrasi untuk kebutuhan jangka pendek maupun panjang.