Trans7 dan Ponpes Lirboyo Ketemu, 2 Jam, Tak Ada Chairul Tanjung

jpnn.com - KEDIRI - Pihak Trans7 mendatangi Pondok Pesantren Lirboyo di Kota Kediri, Jawa Timur untuk meminta maaf atas tayangan yang membuat sejumlah santri dan ulama sakit hati.

Pengasuh Pesantren Lirboyo Kota Kediri K.H. Oing Abdul Muid mengatakan perwakilan dari manajemen Trans7 yang hadir ke Pesantren Lirboyo Kediri meminta maaf terkait dengan video viral yang juga di dalamnya ada masyayikh Lirboyo.

"Kami kedatangan tamu Bapak Andi Chairil (Direktur Program Trans7) ditemani oleh Prof Muh Nuh. Pertemuan ini adalah silaturahim. Dalam acara tadi dari Trans Corp dan Trans7 menyampaikan klarifikasi," katanya di Kediri, Rabu (15/10).

Dia mengatakan, dirinya dalam hal ini akan melapor ke masyayikh bahwa manajemen Trans7 meminta maaf terkait dengan isi konten.

Namun, karena di dalamnya ada masyayikh Lirboyo Kediri, maka yang berhak untuk menjawab adalah Romo K.H. Ahmad Mansyur.

Pihaknya juga menyesalkan ketidakhairan pendiri perusahaan Trans7, yakni Chairul Tanjung.

Dia juga sudah menyampaikan hal ini kepada manajemen terkait dengan permintaan pesantren. Dalam acara yang digelar tertutup tersebut, dari manajemen hanya bisa menjanjikan dalam waktu secepatnya Chairul Tanjung akan sowan.

"Mengenai permintaan maaf disampaikan bahwa dalam waktu secepatnya Bapak Chairul Tanjung akan sowan sendiri," katanya.