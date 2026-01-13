Transaksi Harbolnas 2025 Capai Ratusan Triliun, Resiliensi Konsumsi Terjaga

jpnn.com, JAKARTA - Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Aja (Bina), dan Epic Sale berhasil mencatatkan performa impresif bagi roda perekonomian.

Ketiga program tersebut mencapai realisasi transaksi sebesar Rp 122,28 triliun, melampui target yaitu Rp 110 triliun per Januari 2026.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengungkapkan kesuksesan tiga program tersebut bukan semata angka transaksi, tetapi bukti nyata resiliensi konsumsi rumah tangga nasional.

"Capaian yang melampaui target, menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat serta peran penting produk lokal dalam rantai pasok nasional," kata Haryo dikutip, Senin (12/1).

Secara rinci, program Harbolnas mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp 36,4 triliun, melampai target yang ditetapkan Rp 34 triliun.

Dari capaian tersebut sebesar Rp 16,6 triliun berasal dari penjualan produk lokal.

Baca Juga: 80 Persen Konsumen Pilih Live Shopping Selama Harbolnas 2025

Sementara itu, program Bina, yang berkolaborasi bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), mencatatkan total realisasi sebesar Rp 119,3 triliun sepanjang 2025.

Masih dalam bagian program yang sama, Bina Indonesia Great Sale (IGS) Nataru yang diselenggarakan mulai 18 Desember 2025 - 4 Januari 2026, mencapai realisasi transaksi sebesar Rp 31 triilun, melebihi target Rp 30 triliun.