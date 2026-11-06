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Transaksi KBI Tumbuh, Ekosistem Resi Gudang Meluas

Transaksi KBI Tumbuh, Ekosistem Resi Gudang Meluas
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PT Kliring Berjangka Indonesia. Foto dok KBI

jpnn.com, JAKARTA - PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau PT KBI memastikan seluruh proses kliring dan penjaminan dilaksanakan sesuai ketentuan regulasi, prinsip kehati-hatian, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Plt. Direktur Utama KBI Adiyasa Suhadibroto menuturkan komitmen tersebut turut tercermin dalam kinerja bisnis perusahaan.

Hingga Oktober 2026, total transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dikliringkan PT KBI mencapai 9,27 juta lot, meningkat 2,6% secara tahunan (Year-on-Year/YoY) dibandingkan periode yang sama pada 2025.

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Segmen Loco dan Komoditi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) mencatat pertumbuhan transaksi sebesar 12,7%.

Sementara itu, transaksi pasar fisik timah dalam negeri juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 17,68% secara tahunan.

“Kepercayaan pelaku pasar adalah amanah yang kami jaga setiap hari. Setiap transaksi yang kami kliringkan dan jamin berjalan sesuai ketentuan, tercatat dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi kami, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar komitmen, melainkan standar kerja,” ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ini.

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KBI bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) terus mendorong implementasi SRG melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan yang semakin beragam, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Daerah, Perbankan, Pelaku Usaha, hingga Mitra Internasional.

Kolaborasi ini memperkuat ekosistem SRG, tercermin dari bertambahnya jumlah pengelola gudang baru sepanjang Januari–Oktober 2026, dengan pertambahan 10,6%.

KBI berkomitmen mendukung terciptanya pasar komoditas nasional yang semakin kredibel, kompetitif, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan nilai tambah.

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