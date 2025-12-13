Transaksi Kripto Capai Rp49,28 Triliun, Indodax Kuasai Market Share 44,68%

jpnn.com, JAKARTA - Nilai perdagangan aset kripto nasional mencapai Rp49,28 triliun pada Oktober 2025, berdasarkan laporan volume transaksi yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa minat masyarakat terhadap investasi kripto tetap terjaga meski pasar global bergerak dinamis.

Pada periode tersebut, INDODAX juga kembali menegaskan posisinya sebagai exchange kripto terbesar di Indonesia dengan market share 44,68%.

“Peningkatan market share INDODAX pada Oktober menegaskan kepercayaan dan loyalitas pengguna terhadap aset kripto tetap kuat, bahkan saat kondisi global menghadapi ketidakpastian. Kami melihat optimisme pasar kripto masih sangat terasa, terutama di Indonesia. Generasi muda semakin cerdas dan proaktif dalam melihat peluang aset digital, dan INDODAX hadir untuk memberikan pengalaman trading yang aman, mudah, dan informatif," ujar VP INDODAX, Antony Kusuma.

Antony menambahkan meski pasar global dipengaruhi isu geopolitik, perubahan kebijakan ekonomi, hingga volatilitas makro, sentimen investasi kripto tetap menunjukkan arah positif.

“Secara global, investor melihat kripto bukan hanya sebagai aset, tetapi juga teknologi masa depan. Optimisme ini mendorong arus transaksi tetap solid. Indonesia adalah salah satu pasar yang paling responsif, dan tren ini tercermin dari volume transaksi Oktober yang tetap kuat,” jelasnya.

Di sisi lain, INDODAX juga menunjukan pencapaian peningkatan volume transaksi yang signifikan pada Oktober 2025, dengan mencatatkan total transaksi sebesar Rp22,02 Triliun.

Angka impresif ini menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 216.83% dibandingkan dengan volume transaksi INDODAX pada periode yang sama tahun sebelumnya.