Transaksi Makin Mudah & Cepat, BSN Luncurkan Bale Syariah

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Syariah Nasional (BSN) meluncurkan Bale Syariah by BSN sebagai bagian dari transformasi menyeluruh menuju bank syariah modern yang adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat, serta penguatan ekosistem keuangan dan perumahan syariah nasional.

Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor mengatakan transformasi digital merupakan keniscayaan bagi industri perbankan.

Alex menyampaikan digitalisasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan.

“Kita berada di tengah era transformasi digital yang berjalan sangat cepat. Perubahan ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keniscayaan. Masyarakat menginginkan layanan yang mudah diakses, cepat, aman, dan relevan dengan kebutuhan mereka sebagai masyarakat modern. Di sinilah bank syariah harus mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Alex dalam peluncuran Bale Syariah, Kamis (5/2).

Alex juga memaparkan kinerja digital BSN hingga saat ini.

“Kabar baik bahwa BSN saat ini tercatat memiliki hampir 348.293 user aktif untuk semua channel digital. Dari jumlah tersebut, transaksi mencapai sekitar Rp6,5 triliun," katanya.

Sedangkan untuk pengguna Bale Syariah saat ini memiliki 111.864 user aktif dengan total transaksi mencapai Rp1.26 triliun. Alex optimistis jumlah pengguna Bale Syariah akan terus meningkat.

“Kami perkirakan jumlah user akan tumbuh dua kali lipat karena setiap nasabah baru BSN akan menggunakan new mobile apps Bale Syariah. Kami akan terus improve supaya BSN lebih maju lagi,” tegasnya.