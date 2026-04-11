Transaksi QRIS Antarnegara Tumbuh, Inbound Lebih Dominan

jpnn.com, JAKARTA - PT Alto Network mencatat penggunaan layanan QRIS Antarnegara atau Cross-Border terus menunjukkan tren peningkatan.

Namun, dibalik pertumbuhan tersebut, terdapat ketimpangan pola transaksi antara penggunaan di dalam dan di luar negeri.

CEO PT Alto Network, Gretel Griselda mengungkapkan saat ini transaksi QRIS Cross-Border masih sangat didominasi oleh wisatawan asing yang melakukan pembayaran di Indonesia atau kategori inbound.

Sementara itu, penggunaan oleh warga Indonesia di luar negeri masih menghadapi sejumlah tantangan teknis.

Gretel menjelaskan kendala utama dalam perluasan layanan ini justru berada pada infrastruktur sistem di negara mitra.

Hal tersebut sering kali berada di luar kendali perusahaan penyedia jasa pembayaran di Indonesia.

"Kalau kendalanya yang paling besar, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya di sisi sananya, menurut saya sih ini memang sesuatu yang di luar kontrol kita sebagai pelaku pembayarannya di sananya memang belum interkoneksi dan interoperabilitas," ujar Gretel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Masalah interkoneksi di negara tujuan tersebut berdampak langsung pada tingkat akseptansi atau penerimaan layanan di tingkat pedagang.