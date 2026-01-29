Transaksi QRIS di Sumsel Rp 3,4 Triliun, Lampaui Target Setahun

jpnn.com, PALEMBANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Selatan mencatatkan pertumbuhan signifikan pada kinerja QRIS hingga akhir Desember 2025.

Total nilai transaksi tercatat mencapai Rp 3,4 triliun, melonjak 117,89 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Selain nilai nominal, pertumbuhan pesat juga terjadi pada volume transaksi. Hingga akhir tahun, jumlah transaksi menggunakan QRIS di Sumatera Selatan menyentuh angka 4,2 juta kali, atau melewati sebesar 198,41 persen (year-onyear).

Pertumbuhan akseleratif ini menunjukkan adopsi digitalisasi pembayaran yang semakin luas di tengah masyarakat Sumatera Selatan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Bambang Pramono mengungkapkan bahwa tren positif ini mencerminkan tingginya adaptasi masyarakat Sumatra Selatan terhadap ekosistem pembayaran non-tunai.

“Dan posisinya volume transaksi juga meningkat signifikan sebesar 198,41 persen dengan total 4,2 juta transaksi,” ungkap Bambang, Kamis (29/1/2026).

Bambang merinci bahwa penetrasi QRIS di Sumsel kini didukung oleh 1,1 juta merchant dan 1,48 juta pengguna aktif.

Angka pengguna tersebut telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebanyak 1,42 juta pengguna.