Transaksi Tambang Pasir Ilegal di Merapi Ditaksir Rp 3 Triliun, Bareskrim Ambil Tindakan Hukum

jpnn.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersama Balai Taman Nasional Gunung Merapi, dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan bahwa Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) merupakan kawasan pelestarian alam yang berada di sekitar Gunung Merapi, dengan luas area mencapai 6.607 hektare.

Berdasarkan data dari Balai TNGM, hingga Oktober 2025 telah ditemukan sekitar 312 hektare area bekas bukaan lahan akibat tambang pasir ilegal yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, di wilayah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Menurut dia, dengan didasari beberapa pengaduan masyarakat dan informasi dari kementerian, lembaga, dan instansi terkait lainnya, Direktorat Tipidter Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan intensif.

Bareskrim juga telah memetakan bahwa di dalam kawasan TNGM dan sekitarnya ini terdapat sekitar 36 titik lokasi tambang pasir yang diduga tidak memiliki izin, serta terdapat sekitar 39 depo pasir yang tersebar di lima kecamatan wilayah Kabupaten Magelang, yakni Kecamatan Srumbung, Salam, Muntilan, Mungkid, dan Sawangan.

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Direktorat Tipidter Bareskrim Polri berupaya melakukan penegakan hukum secara tegas dan komprehensif, dari mulai tataran hulu hingga ke hilir jaringan pelaku usaha penambangan pasir ilegal.

Menurut dia, Dittipidter Bareskrim Polri bersama dengan stakeholders terkait telah melakukan penindakan terhadap lokasi penambangan ilegal yang beralamat di Alur Sungai Batang, Desa Ngablak, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, serta depo pasir yang beralamat di Tejowarno, Tamanagung, Muntilan, Kabupaten Magelang.

Untuk mendukung proses penyidikan, Tim Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Jateng telah melakukan pengecekan titik koordinat, dengan hasil diketahui bahwa lokasi tambang pasir tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan.