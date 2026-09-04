Transaksi Timah di JFX Tembus Rp4 Triliun Sepanjang Agustus, Perkuat Fondasi Menuju BMKS

jpnn.com, JAKARTA - Aktivitas perdagangan timah melalui Jakarta Futures Exchange (JFX) mencatatkan kinerja positif sepanjang Agustus 2026.

Volume perdagangan timah ekspor melalui JFX mencapai 4.210 lot dengan nilai transaksi sekitar Rp4,06 triliun. Aktivitas tertinggi tercatat pada 23–29 Agustus dengan volume 1.405 lot senilai Rp1,34 triliun.

Capaian tersebut melanjutkan perkembangan pasar fisik timah yang telah dibangun melalui bursa sejak 2019. Dalam lima tahun pertama penyelenggaraannya, lebih dari 95% transaksi timah nasional telah tercatat melalui JFX.

Perdagangan melalui bursa juga telah melibatkan lebih dari 60 pelaku usaha aktif, termasuk pembeli dari berbagai negara.

Direktur Utama JFX Yazid Kanca Surya menilai perkembangan pasar timah menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi yang dapat dimanfaatkan dalam mempersiapkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Pemerintah menargetkan BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

“Sepanjang 2025, sekitar 99% transaksi timah nasional sudah dilakukan melalui JFX. Artinya, untuk timah kita sudah memiliki pasar yang berjalan, pelaku yang aktif, serta mekanisme perdagangan yang digunakan oleh industri. Fondasi seperti ini yang menurut kami dapat dimanfaatkan dan diperkuat untuk mempercepat kesiapan BMKS,” ujar Kanca.

Pada pekan terakhir Agustus, aktivitas perdagangan timah meningkat di tengah koreksi harga. Volume transaksi pada 23–29 Agustus mencapai 1.405 lot, naik 65,29% dibandingkan 850 lot pada pekan sebelumnya. Nilai transaksi meningkat 62,76%, dari Rp824,35 miliar menjadi Rp1,34 triliun.

Pada periode yang sama, harga rata-rata transaksi timah di JFX terkoreksi 1,54%, sejalan dengan harga rata-rata Tin Ingot di London Metal Exchange (LME)

yang turun sekitar 1,20% dari USD55.891 menjadi USD55.223 per ton.