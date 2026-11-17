jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong pemanfaatan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan di tengah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke pemda.

Sekretaris Fraksi Golkar MPR RI Ferdiansyah mengatakan obligasi bukan merupakan instrumen baru dalam sistem keuangan Indonesia. Bahkan, instrumen tersebut telah dikenal sejak masa kolonial Hindia Belanda.

"Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar penerbitan obligasi daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan," ujar Ferdiansyah saat diskusi Fraksi Partai Golkar MPR bertajuk Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik di Ruangan GBHN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).

Ferdiansyah menekankan penyusunan regulasi obligasi daerah perlu memperhatikan sejumlah aspek penting.

Salah satunya adalah memperjelas implementasi Pasal 18 UUD 1945, khususnya terkait konsep kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, ruang lingkup kewenangan kementerian dan lembaga yang terlibat juga perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan.

"Kami berharap naskah akademik yang telah disiapkan dapat disempurnakan melalui proses sinkronisasi di DPR RI hingga nantinya menghasilkan undang-undang yang komprehensif," ujarnya.

Dia juga menilai pemerintah daerah dan DPRD harus menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan terkait penerbitan obligasi daerah. Pengawasan dari lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga diperlukan untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik.