Transfer ke Brest Buntu, Mees Hilgers Bertahan di Belanda atau Hijrah ke Liga Lain?

jpnn.com - Masa depan Mees Hilgers masih abu-abu setelah kepindahannya ke klub Prancis Stade Brest batal terwujud.

Bek FC Twente itu gagal bergabung dengan kontestan Ligue 1 tersebut karena tidak ada cukup waktu untuk menjalani tes medis, yang menjadi salah satu syarat utama.

Tak Cukup Waktu untuk Tes Medis

Kegagalan transfer ini terbilang mengejutkan lantaran Brest sudah mencapai kesepakatan dengan FC Twente.

"Dokumen sudah selesai tepat waktu, tetapi tidak cukup waktu untuk menyelesaikan tes medis, yang diwajibkan oleh Federasi Sepak Bola Prancis," tulis media Belanda, De Telegraaf.

Dengan begitu, Hilgers tetap menjadi bagian dari FC Twente. Kesempatannya untuk tampil di lima liga top Eropa, Prancis, Italia, Spanyol, Inggris, dan Jerman pun tertutup karena jendela transfer di negara-negara tersebut sudah resmi ditutup.

Kans Mencari Tantangan Lain

Meski begitu, bek berusia 25 tahun itu masih memiliki peluang untuk melanjutkan karier di sejumlah kompetisi Eropa.

Bek berusia 25 tahun itu punya kesempatan mencari klub lain di Eredivisie Belanda yang baru akan menutup jendela transfer pada Selasa (2/9/2025).

Apabila ingin mencari tantangan di luar Belanda, Hilgers bisa mencari peruntungan di Belgia, Swiss, Turki, atau Yunani.