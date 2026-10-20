Transformasi CitraRaya Tangerang, dari Visi Kota Mandiri Menjadi Ikon Koridor
jpnn.com, JAKARTA - Senior Marketing Manager CitraRaya Tangerang Joni Jingga menilai perjalanan sebuah kota mandiri tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik.
Namun, juga oleh hubungan yang terbentuk antara kawasan dan masyarakat yang tinggal di dalamnya.
“Ada keluarga yang membesarkan anak-anaknya di sini, pelaku usaha yang membangun bisnis, dan generasi muda yang tumbuh bersama perkembangan lingkungannya,” ujar Joni, Selasa (20/10).
Pertumbuhan CitraRaya juga berjalan seiring dengan perubahan karakter Tangerang Barat. Menurut Joni, kehadiran berbagai fasilitas dan kawasan komersial mendorong terbentuknya pusat aktivitas baru yang tidak hanya melayani penghuni, tetapi juga masyarakat dari wilayah sekitarnya.
CitraRaya berkembang sebagai salah satu pusat regional dan bisnis di Tangerang Barat, dengan beragam aktivitas ekonomi yang tumbuh berdampingan dengan kawasan hunian.
Pusat pendidikan, Ciputra Hospital, area olahraga, pusat kuliner, retail, fasilitas keagamaan, dan destinasi rekreasi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang terus berkembang.
Kehadiran WaterWorld, EcoPlaza, dan Mal Ciputra Tangerang turut memperkaya pilihan aktivitas masyarakat. Fasilitas tersebut tidak hanya menjadi tujuan untuk berbelanja atau berekreasi, tetapi juga menjadi ruang pertemuan bagi keluarga, komunitas, dan pelaku usaha.
Di sisi lain, pertumbuhan area komersial membuka peluang bagi berbagai kegiatan ekonomi yang mendukung dinamika kawasan.
Senior Marketing Manager CitraRaya Tangerang Joni Jingga menilai perjalanan sebuah kota mandiri tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik.
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