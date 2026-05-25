Transformasi Digital bank bjb Berbuah Penghargaan di DIGIWARA dan SHAFARA 2026

jpnn.com, TANGSEL - Konsistensi pengembangan layanan digital bank bjb kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Kategori Perluasan QRIS Terbanyak pada ajang Digital Jawara Festival (DIGIWARA) 2026 dan Sharia Festival Jawara (SHAFARA).

Kegiatan tahunan yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Banten tersebut bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus mengakselerasi transformasi digital di Provinsi Banten.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza Ma’ruf Moesa, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

DIGIWARA Festival 2026 juga menjadi sarana untuk mengomunikasikan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran kepada masyarakat sekaligus mendorong partisipasi pemerintah daerah dan penyedia jasa pembayaran dalam memperluas digitalisasi ekonomi.

Pada kegiatan tersebut, bank bjb turut menghadirkan booth layanan perbankan dan digital, mulai dari pembukaan rekening online, aktivasi DIGI Mobile, pendaftaran merchant QRIS, layanan DigiCash, deposito online, hingga layanan pembayaran pajak daerah bekerja sama dengan Bapenda Kota Tangerang Selatan.

Penghargaan diterima CEO Regional 4 bank bjb Mohammad Mufti pada Jumat (22/5) di Bintaro Jaya Xchange Mall 2. Penghargaan tersebut menjadi bukti konsistensi bank bjb dalam memperluas digitalisasi layanan perbankan kepada masyarakat.

Saat ini, transformasi digital menjadi fokus utama bank bjb seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transaksi non tunai yang praktis, cepat, efisien, dan dapat diakses kapan saja.

Salah satu langkah strategis yang terus dilakukan bank bjb ialah memperluas penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di berbagai merchant dan sektor usaha guna memudahkan masyarakat melakukan transaksi harian tanpa uang tunai.