menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Transformasi Digital dan AI Dorong Pemberdayaan Masyarakat Meruya Utara Lewat PPM Universitas Mercu Buana

Transformasi Digital dan AI Dorong Pemberdayaan Masyarakat Meruya Utara Lewat PPM Universitas Mercu Buana

Transformasi Digital dan AI Dorong Pemberdayaan Masyarakat Meruya Utara Lewat PPM Universitas Mercu Buana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ibu Riri Fajriah, S.Kom, MM, M.Kom menjadi narasumber saat kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terselenggara atas kerja sama antara Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana dan Kelurahan Meruya Utara di Aula Kantor Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat, Senin, 18 Mei 2026. Foto: Humas UMB

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana bekerja sama dengan Kelurahan Meruya Utara sukses menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Senin, 18 Mei 2026 di Aula Kantor Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat.

Kegiatan ini mengangkat tema "Transformasi Digital Berbasis Artificial Intelligence, IoT, dan Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Ekonomi Kreatif, dan Lingkungan Sehat di KelurahanMeruya Utara."

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kelurahan Meruya Utara Agustiawan, S.Kom., MM.

Baca Juga:

Agustiawan menyampaikan apresiasi atas kontribusi akademisi dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Koordinator Kegiatan PKM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana Ibu Riri Fajriah, S.Kom., MM., M.Kom menegaskan pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menghadirkan berbagai materi edukatif dan aplikatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Baca Juga:

Lukman Hakim, ST., M.Kom dan Fandi Ali Mustika, S.Kom., M.T. membawakan materi tentang pemberdayaan ibu rumah tangga dan UMKM melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kreativitas, branding, dan daya saing produk lokal.

Yuwan Jumaryadi memberikan edukasi terkait literasi teknologi AI dalam mendukung pemilahan sampah rumah tangga.

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana bekerja sama dengan Kelurahan Meruya Utara sukses menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI