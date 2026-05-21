Transformasi Digital dan AI Dorong Pemberdayaan Masyarakat Meruya Utara Lewat PPM Universitas Mercu Buana
jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana bekerja sama dengan Kelurahan Meruya Utara sukses menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), Senin, 18 Mei 2026 di Aula Kantor Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat.
Kegiatan ini mengangkat tema "Transformasi Digital Berbasis Artificial Intelligence, IoT, dan Tata Kelola Teknologi Informasi untuk Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Ekonomi Kreatif, dan Lingkungan Sehat di KelurahanMeruya Utara."
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Kelurahan Meruya Utara Agustiawan, S.Kom., MM.
Agustiawan menyampaikan apresiasi atas kontribusi akademisi dalam mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Koordinator Kegiatan PKM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana Ibu Riri Fajriah, S.Kom., MM., M.Kom menegaskan pentingnya kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dalam kegiatan tersebut, para narasumber menghadirkan berbagai materi edukatif dan aplikatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Lukman Hakim, ST., M.Kom dan Fandi Ali Mustika, S.Kom., M.T. membawakan materi tentang pemberdayaan ibu rumah tangga dan UMKM melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kreativitas, branding, dan daya saing produk lokal.
Yuwan Jumaryadi memberikan edukasi terkait literasi teknologi AI dalam mendukung pemilahan sampah rumah tangga.
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana Gelar Pengabdian pada Masyarakat di SMP Al Abror Jakarta Barat