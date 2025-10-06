Transformasi Digital dan Energi Bersih Jadi Fokus Utama Transportasi Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Industri alat berat dan transportasi Indonesia tengah memasuki fase penting menuju efisiensi, digitalisasi, dan keberlanjutan.
Kebutuhan infrastruktur modern mendorong pelaku industri menghadirkan solusi inovatif sekaligus menekan biaya investasi yang kerap menjadi tantangan utama.
Pemerintah juga makin menegaskan arah transisi menuju energi bersih, mendorong pelaku industri untuk beradaptasi dengan inovasi produk serta layanan yang lebih fleksibel dan berkelanjutan.
Dalam momentum tersebut, PT Indotruck Utama selaku distributor resmi Volvo di Indonesia menggelar acara tahunan INSPIRE 2025 di Sentul, Bogor, pada 15 September 2025.
Mengusung tema “Our Edge to Success”, acara ini menjadi ajang penting bagi Volvo untuk menampilkan strategi inovasi dan keberlanjutan.
“Tema ini mencerminkan komitmen Volvo dalam mendorong batas teknologi untuk membantu pelanggan mencapai kesuksesan luar biasa,” ujar Bambang Prijono, Presiden Direktur PT Indotruck Utama, dalam keterangannya, Senin (6/10).
Volvo menekankan peran pentingnya dalam mendukung transisi menuju industri hijau. Selain keberlanjutan, perusahaan juga fokus pada otomasi dan digitalisasi melalui layanan telematika yang memungkinkan pemantauan armada secara real-time demi meningkatkan efisiensi dan keselamatan kerja.
Menurut Raven Chua, Head of Market West Volvo, pelatihan operator menjadi kunci efisiensi energi.
Industri transportasi nasional tengah bertransformasi menuju efisiensi, digitalisasi, dan energi bersih.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Volvo XC70, SUV Pertama Menggunakan Platform Superhybrid SMA
- Dyna.Ai Hadirkan Solusi Agentic AI untuk Industri
- PERURI dan Kemendiktisaintek Dorong Adopsi Ijazah Digital Nasional
- Gelar RUPSLB 2025, Telkom Rombak Jajaran Komisaris dan Direksi, Ini Susunannya
- Volvo EX60 Akan Dirilis Pada Awal 2026, Intip Spesifikasinya
- Asia Healthcare Summit 2025 Dorong Digitalisasi Kesehatan di Indonesia