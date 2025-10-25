Transformasi Digital di Bidang Kesehatan, Antara Potensi dan Tantangan Infrastruktur

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Mayapada Hospital sekaligus pendiri Dokter.id dan Medico, Grace Tahir, mengungkapkan pandangannya mengenai peran transformasi digital dalam meningkatkan layanan kesehatan di Indonesia.

Menurut Grace, teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan diagnosis penyakit, memberikan pengobatan yang lebih tepat sasaran, dan memperluas akses layanan medis ke daerah-daerah terpencil.

Grace Tahir menjelaskan kemajuan teknologi dalam peralatan medis sangat membantu dalam mendiagnosis berbagai penyakit secara lebih dini.

Hal tersebut memungkinkan pemberian pengobatan yang lebih terarah kepada pasien.

"So obviously with the advancement of medical equipment contohnya, that will help diagnose a lot of sicknesses much much earlier, which means that we can also provide more targeted medication to the patients as well," kata Grace Tahir dalam Connect for Change (C4C) Summit 2025 di Jakarta, baru-baru ini.

Grace Tahir menjelaskan implementasi transformasi digital di bidang kesehatan sudah berlangsung selama beberapa tahun.

Bahkan, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberikan mandat agar semua masyarakat memiliki Hospital Information System (HIS).

"Well it's been happening, sebetulnya sudah terjadi sudah beberapa tahun sih, bahkan mandat dari Presiden Jokowi sebelumnya itu juga bahwa, semua rumah sakit itu harus ada HIS, hospital information system-nya, jadi bukan satu hal yang baru," jelasnya.