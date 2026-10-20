Transformasi Digital jadi Bagian dari Modernisasi Pertanian

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi digital menjadi bagian dari agenda modernisasi pertanian.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong pemanfaatan teknologi melalui program Tani Digital, termasuk penggunaan Internet of Things (IoT) untuk memantau kondisi lahan dan meningkatkan efisiensi usaha tani.

Dalam kegiatan Panen Tani Digital di Kabupaten Sragen pada 5 November 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pentingnya manfaat teknologi bagi masyarakat.

“Teknologi baru itu tidak hanya mengawang, tapi harus membumi. Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial (AI) adalah teknologi-teknologi baru yang harus kita manfaatkan agar berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat,” ujar Meutya.

Melalui fungsi komunikasi publik dan penguatan ekosistem digital, Kemkomdigi turut mendukung penyampaian informasi mengenai program pertanian, teknologi, bantuan, serta kebijakan pangan yang dibutuhkan masyarakat.

Sinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kelompok petani menjadi penting agar kemajuan produksi nasional dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata di setiap daerah.

Memasuki tahun ketiga pemerintahan Presiden Prabowo, penguatan ketahanan pangan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan volume produksi dan cadangan, tetapi juga memastikan lahan tetap produktif, hasil panen terserap, harga pangan terjangkau, dan distribusi menjangkau wilayah kepulauan serta daerah terpencil.

Dengan kontribusi seluruh wilayah Indonesia, sambng Meutya, upaya menuju kemandirian pangan diharapkan semakin tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.(chi/jpnn)