Transformasi Digital Perkuat Layanan, bank bjb Raih Lima Titanium Awards
jpnn.com, BALI - Komitmen bank bjb dalam menghadirkan layanan perbankan yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, kembali memperoleh pengakuan di tingkat nasional.
Pada ajang PRIMA Awards 2026, bank bjb berhasil meraih lima penghargaan kategori Titanium Awards sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan perusahaan menghadirkan layanan transaksi perbankan yang unggul dan berkinerja terbaik sepanjang tahun 2026.
bank bjb berhasil meraih lima penghargaan kategori Titanium Awards, yaitu Best Acquiring Bank All Features, Best Acquiring Bank ATM, Best Issuing Bank All Features, Best Issuing Bank ATM, serta Highest Transaction in Digital Channels yang diterima oleh Direktur Teknologi Informasi bank bjb M. Asadi Budiman, turut hadir Pemimpin Divisi Digital Banking Arfandy dan Pemimpin Divisi Jaringan dan Layanan Iwan Prastyo.
Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa berbagai inovasi, terutama digitalisasi layanan perbankan, yang secara konsisten dikembangkan bank bjb, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Transformasi digital yang dijalankan perusahaan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga mampu menghadirkan pengalaman transaksi yang semakin mudah, cepat dan nyaman bagi jutaan nasabah.
Kelima penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi bank bjb dalam membangun ekosistem pembayaran digital yang modern, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin mengandalkan layanan keuangan digital.
Penghargaan Best Acquiring Bank All Features dan Best Acquiring Bank ATM menunjukkan keberhasilan bank bjb dalam menghadirkan layanan penerimaan transaksi melalui jaringan merchant dan ATM yang semakin luas, mudah diakses, serta didukung sistem yang andal.
Melalui penguatan layanan acquiring tersebut, masyarakat dapat melakukan transaksi pembayaran dengan lebih cepat dan nyaman di berbagai merchant maupun jaringan ATM yang bekerja sama dengan bank bjb.
Transformasi digital mengantarkan bank bjb meraih lima Titanium Awards pada ajang PRIMA Awards 2026.
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