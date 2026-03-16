Transformasi Digital Peruri Diakui di Anugerah BUMN Award 2026

Peruri meraih penghargaan Transformasi Digital pada Anugerah BUMN Award 2026 di Jakarta. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih penghargaan Perusahaan Terbaik II kategori Transformasi Digital dalam ajang Anugerah BUMN Award ke-15 tahun 2026.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara yang berlangsung di Hotel Borobudur Jakarta, beberapa waktu lalu.

Penghargaan diterima oleh Direktur SDM, Teknologi, dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani, yang mewakili manajemen perusahaan. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dewan Pakar BUMN Track, Imam Supriadi.

Pengakuan tersebut diberikan atas upaya Peruri dalam melakukan transformasi digital melalui modernisasi proses kerja internal.

Perusahaan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas operasional, transparansi, serta keandalan sistem bisnis.

Dalam beberapa tahun terakhir, Peruri mengakselerasi transformasi digital dengan mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) terintegrasi.

Sistem ini mendukung pengelolaan proses produksi, pengadaan, hingga pengelolaan keuangan secara lebih transparan dan terintegrasi.

Selain itu, perusahaan juga memperkuat data center dan infrastruktur keamanan siber guna memastikan keandalan sistem serta menjaga standar keamanan tinggi dalam operasional. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung keberlanjutan transformasi digital perusahaan.

