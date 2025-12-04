Transformasi Digital PERURI Diapresiasi di Ajang BBMA 2025

jpnn.com, JAKARTA - PERURI meraih dua penghargaan dalam ajang BUMN Branding & Marketing Award (BBMA) 2025, yakni peringkat Platinum untuk kategori Best Data-Driven Marketing Strategy dan peringkat Gold untuk kategori Best Social Media & Influencer Engagement.

Penghargaan tersebut diterima Direktur Digital Business PERURI, Farah Fitria Rahmayanti, di Jakarta pada Rabu (3/12).

Penghargaan Platinum diberikan atas keberhasilan PERURI membangun dan menerapkan strategi branding dan pemasaran berbasis analisis data.

Perusahaan dinilai mampu memanfaatkan data secara menyeluruh, mulai dari pemetaan peluang pasar hingga personalisasi pesan, sehingga meningkatkan efektivitas kampanye dan mendorong adopsi produk digital.

Adapun penghargaan Gold untuk kategori Best Social Media & Influencer Engagement didapat berkat kemampuan PERURI mengelola konten dan kolaborasi digital secara efektif.

Strategi tersebut dinilai berhasil memperluas interaksi publik dan membangun keterlibatan audiens, terutama dalam memperkenalkan layanan digital perusahaan.

Kedua penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi transformasi digital yang dijalankan PERURI.

Perusahaan terus memperkuat migrasi dari produk konvensional menuju layanan digital, termasuk tanda tangan digital, stempel digital, dan meterai elektronik, sebagai upaya memenuhi kebutuhan pasar yang semakin terdigitalisasi.