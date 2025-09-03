Transformasi Karier Don Papank, dari Dunia Hiburan ke Industri Kendaraan Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Agung Pamungkas, yang lebih dikenal sebagai Don Papank, telah melakukan transformasi karier signifikan dari presenter televisi menjadi pengusaha di sektor kendaraan listrik.

Lahir di Solo pada 23 April 1976, lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Pancasila ini memulai karier dari ruang siaran Radio Prambors sebelum akhirnya menjadi presenter berbagai program televisi ternama.

Don Papank tercatat membawakan berbagai program televisi, antara lain Kuis Famili 100 di TV One, Kuis ATM Bersama di Metro TV, MILITER di O Channel, Celebrity Challenge di O Channel, Kuis News Boom di TV One, hingga program anak-anak Anima Anak di Lativi. Kemampuannya sebagai presenter membawanya menjadi publik figur, tetapi tidak berhenti di dunia hiburan.

Selain aktif di dunia entertainment, Don Papank juga terlibat dalam berbagai organisasi bisnis. Ia merupakan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), di mana saat ini dipercaya sebagai Wakomtap Kadin Indonesia bidang motor listrik.

Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Ceria Golf Club, komunitas olahraga yang beranggotakan profesional lintas bidang dengan 3800 anggota tersebar di 11 provinsi.

Langkah besar dilakukan Don Papank pada awal 2022 ketika mendirikan Tangkas Motor Listrik. Sebagai Founder & CEO, ia memimpin perusahaan yang fokus pada penyediaan kendaraan ramah lingkungan ini.

"Transportasi masa depan menuntut efisiensi dan kepedulian lingkungan. Tangkas hadir untuk menjawab tantangan itu," ujar Don Papank dalam keterangannya, Rabu (3/9).

Dengan latar belakang manajemen ekonomi dan pengalaman panjang di dunia komunikasi, Don Papank menempatkan dirinya sebagai jembatan antara teknologi, pasar, dan konsumen.