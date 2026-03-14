Transformasi Layanan BTN, Tinggalkan Citra Bank KPR Menuju Full Banking Services
jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN terus mengakselerasi transformasi bisnis untuk memperkuat layanan kepada nasabah.
Salah satunya dengan melakukan ekspansi secara efisien melalui pembaruan operasional kredit, modernisasi kantor cabang, serta pengembangan layanan digital.
Direktur Operations BTN I Nyoman Sugiri Yasa mengatakan transformasi tersebut merupakan bagian dari implementasi visi baru BTN untuk periode 2025–2029, yakni menjadi 'Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia'.
Visi tersebut dijalankan melalui sejumlah strategi dalam corporate plan.
Di antaranya memperkuat mesin pendanaan berkelanjutan (sustainable funding), meningkatkan proposisi produk dan cross selling, serta menghadirkan layanan perbankan lengkap (full banking services) dengan pengalaman nasabah yang lebih baik.
"Kami akan mengubah image itu bahwa bank BTN bisa memberikan layanan full banking services. Artinya kalau finansial keluarga itu, ada pembiayaan, investasi, transaksi, dan segala macam kebutuhan perbankan lainnya. Apalagi di era digital sekarang ini," kata Nyoman dalam keterangannya, Sabtu (14/3).
Pernyataan tersebut disampaikannya di acara Talk Show & Anugerah Jurnalistik dan Foto BTN 2026 di Ballroom Menara 1 BTN, Jakarta, Jumat (13/3).
Nyoman menjelaskan penting untuk memperkuat engine sustainable funding agar bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
