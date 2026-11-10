Transformasi Pelayanan SIM, Korlantas Sediakan Panduan Materi Ujian

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri melakukan transformasi pelayanan publik dengan menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mempelajari materi ujian Surat Izin Mengemudi (SIM), baik teori maupun praktik, melalui berbagai platform digital.

Program sosialisasi materi ujian SIM ini merupakan kebijakan Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin, atas arahan Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian agar makin mudah, transparan, informatif, dan tidak berbelit-belit. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan semangat pelayanan Polri melalui tagline Kapolri, “Polisi Bersama Masyarakat”.

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Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Hilman Wijaya menjelaskan mereka melakukan terobosan dengan menerbitkan buku dan e-book sebagai panduan latihan ujian teori SIM. Materi tersebut disediakan agar masyarakat dapat belajar secara mandiri dan memahami berbagai pengetahuan yang dibutuhkan sebelum mengikuti ujian.

“Melalui buku, e-book, dan bank soal digital, kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mempelajari materi ujian SIM. Masyarakat dapat mengakses dan memahami materi terlebih dahulu, sehingga lebih siap ketika mengikuti proses ujian teori maupun praktik,” jelas Kombes Pol Hilman Wijaya.

Dalam sosialisasi tersebut, Korlantas Polri menyediakan materi pembelajaran yang mencakup pengetahuan mengenai instrumen perlengkapan jalan raya, seperti rambu lalu lintas, marka jalan, serta Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

Materi juga meliputi pengenalan kendaraan, termasuk komponen dan perlengkapan kendaraan, serta kumpulan pertanyaan dan pembahasan ujian teori SIM yang berkaitan dengan persepsi bahaya, wawasan, dan pengetahuan berlalu lintas.

Adapun materi ujian teori SIM dengan konsep baru dan inovatif terdiri dari Uji Persepsi Bahaya sebanyak 25 soal, Uji Wawasan sebanyak 25 soal, serta Uji Pengetahuan sebanyak 25 soal.