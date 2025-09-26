Transformasi Praktik Bisnis Hijau, IDSurvey Tandatangani MoU Dengan Sejumlah Stakeholders

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi praktik bisnis hijau melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah stakeholders strategis, yakni Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, PT Wasteforchange Alam Indonesia (W4C) dan PT Katadata Indonesia.

Penandatanganan dilaksanakan dalam rangkaian Green Summit 2025 pada Kamis, 28 Agustus 2025 di Graha Nandhika, Kantor SUCOFINDO, Jakarta.

Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono mengatakan langkah ini menjadi bukti nyata peran IDSurvey dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor mulai dari lembaga pemerintah, mitra usaha, hingga komunitas akademik guna mempercepat penerapan prinsip keberlanjutan di berbagai lini industri.

"Indonesia memiliki potensi energi terbarukan setara 3.700 GW dengan potensi terbesar berasal dari energi surya, hidro serta panas bumi. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi pemanfaatan limbah dengan sistem waste to energy dalam ekosistem hutan, Indonesia tercatat sebagai pemilik hutan tropis terbesar ke-3 di dunia, serta ekosistem mangrove sebesar 3,3 juta hektar yang dapat berperan sebagai penyerap karbon," ujar Arisudono Soerono.

Berbicara terkait cicular economy; potensi daur ulang, efisiensi sumber daya, serta green packaging dapat menjadi fokus dalam mekanisme pengelolaan sampah.

Semua hal ini memposisikan indonesia dapat menjadikan tantangan menjadi peluang dalam ranah transformasi hijau.

"Kami memahami jalan menuju keberlanjutan dan transisi hijau tidaklah mudah. Implementasi yang belum merata, standar dan transparansi yang masih terbatas, serta meningkatkan kepercayaan berbagai pihak adalah tantangan lain yang tumbuh sejalan dengan implementasi keberlanjutan," tutur Arisudono.

"Maka dari itu, kami tidak hanya membimbing, namun memverifikasi dan memastikan bahwa transisi hijau tidak hanya mungkin dilakukan, tapi terukur dan terpercaya. Mari bersama, kita bangun Indonesia yang tidak hanya maju, tapi juga berkelanjutan. IDSurvey siap berkolaborasi dan menjadi mitra strategis dalam transisi hijau," imbuhnya.