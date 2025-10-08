Transformasi Sawit Rakyat Sudah Terasa, Realisasi PSR PalmCo Melampaui Target

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi sektor sawit rakyat yang dijalankan oleh Sub Holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menunjukkan hasil signifikan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa mengungkapkan hingga akhir September 2025, realisasi rekomendasi teknis Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) petani binaan yang terbit mencapai 20.145,2 hektare atau 122,4 persen dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025.

Menurut Jatmiko, pencapaian ini menempatkan PalmCo sebagai salah satu pelaksana program PSR paling progresif di Indonesia.

“Dari sisi pembiayaan, PalmCo telah menyalurkan dana untuk peremajaan di atas 18.900 hektar, setara dengan 114,9 persen dari target pembiayaan tahun berjalan,” kata Jatmiko dikutip, Rabu (8/10).

Dia membeberkan keberhasilan ini merupakan bukti nyata sinergi antara perusahaan dan petani dalam membangun masa depan perkebunan sawit yang lebih produktif dan berkelanjutan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa petani sawit rakyat bisa sejajar dalam hal produktivitas dan keberlanjutan. PalmCo hadir tidak hanya sebagai offtaker, tetapi sebagai mitra transformasi," ujar Jatmiko.

Program PSR difokuskan pada peningkatan produktivitas kebun rakyat, yang selama ini hanya menghasilkan sekitar 2–3 ton CPO per hektar per tahun.

Jatmiko mengatakan melalui replanting dengan benih unggul bersertifikat dan pendampingan teknis yang sistematis, produktivitas ditargetkan sesuai standar nasional, naik menjadi 5 hingga 6 ton per hektar per tahun.