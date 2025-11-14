Transformasi SDM PERURI Diakui, Sabet Penghargaan HREA 2025

jpnn.com, JAKARTA - Transformasi human capital PERURI kembali mendapat validasi nasional setelah perusahaan meraih Silver Award pada kategori “Excellence in HR Innovation” dalam ajang Human Resources Excellence Awards (HREA) 2025.

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PERURI, Andhyka Gautama Setyawan mengatakan, penghargaan itu sebagai pengakuan atas keberhasilan perusahaan memperkuat inovasi pengelolaan talenta di era digital.

HREA merupakan ajang bergengsi bertaraf internasional yang menilai efektivitas strategi human capital berbagai organisasi di Indonesia.

Memasuki tahun ke-7, gelaran ini menyoroti program HR transformatif yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi, keberlanjutan bisnis, dan kesiapan perusahaan menghadapi perubahan teknologi.

Pada kategori “Excellence in HR Innovation,” penilaian berfokus pada sejauh mana inovasi SDM mendorong pencapaian perusahaan, mulai dari pemanfaatan teknologi digital hingga penguatan budaya belajar berkelanjutan.

“Inovasi SDM adalah fondasi daya saing jangka panjang perusahaan. Digital learning platform, pemetaan kompetensi berbasis data, hingga akselerasi talenta kami rancang untuk memastikan Insan PERURI tumbuh lebih adaptif. Penghargaan ini menegaskan bahwa transformasi budaya kinerja kami berjalan di jalur tepat,” ujar Andhyka.

Sebagai perusahaan yang tengah mempercepat transformasi menuju high security technology company, PERURI menempatkan pengembangan talenta sebagai prioritas utama.

Berbagai pembaruan sistem, kurikulum pelatihan digital, dan penguatan kompetensi teknologi terus diimplementasikan untuk memastikan seluruh karyawan siap menghadapi disrupsi industri.